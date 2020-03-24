Человеческая тупость таки вынудила меня написать о масках и нужно ли их носить здоровым или только больным?

Человеческая тупость таки вынудила меня написать трэд о масках и нужно ли их носить здоровым или только больным? И какие виды масок есть, какие из них самые эффективные, а какие не очень. Нужно ли еще что-то кроме масок или этого достаточно? Итак, приступимс…

Я работаю в компании, которая уже больше 100 лет выпускает средства защиты для работников по всему миру. Это и пожарные, и врачи, работники нефтяной и угольной промышленности и тд и тп. Мы производим начиная от одноразовых масок, до огромных защитных систем для фабрик и заводов.

Немного о короновирусе и его размерах, чтобы понимать какие маски его отфильтруют, а какие нет: его средний размер 0.1 микрон.

На картинке более наглядно показано в масштабе размер относительно размера эритроцита, размер которого 7 микрон.

Теперь когда мы знаем примерно размер этого ёжика-гаденыша, мы уже можем поговорить о масках, которые: а) могут его полностью отфильтровать; б) могут отфильтровать частично так как ёжик любит «кататься» в воздухе на частичках пыли, спор, каплях влаги или даже слюны человека…

Начнем с самой высокой защиты — PAPR (Powered Air-Purifying Respirator). Этот девайс фильтрует входящий воздух по десяткам показателей, включая токсичные газы, вирусы и бактерии. Электрический мотор поддерживает необходимое давление и доставляет совершенно чистый воздух.

Следующей в защите от короновируса идут полнолицевые маски со сменными картриджами. Полная защита лица убережет от попадания вируса на слизистую глаз, а правильно подобранный картридж убережет от вдыхания вируса через нос и рот.

Далее пойдут уже маски, которые не защищают лицо полностью (глаза открыты), поэтому не стоит забывать о защите глаз очками — респираторы «полулицевые» (Half-Mask Respirator). А вот тут уже более подробно остановимся на уровнях защиты, которые подходят чтобы противостоять «ёжику»

Запомните! Самый высокий уровень защиты, имеющийся для респираторов и который способен ПОЛНОСТЬЮ отфильтровать короновирус — «FFP3» тк размер нашего «ёжика» в десятки раз больше, чем способен отфильтровать FFP3 респиратор! Именно этот тип рекомендован для использования в клиниках

В некоторых странах в связи с пандемией короновируса даже запретили в розничной продаже FFP3-респираторы, чтобы обеспечить ими больницы и клиники в необходимом объеме. И это действительно работающая вещь!

Некоторые производители обозначают FFP3 респираторы и маски также сокращенно просто «P3» — можете быть спокойны — это тот же FFP3 c максимальным уровнем защиты!

Дальше идем на понижение уровня защиты — респиратор FFP2 (средний уровень) и FFP1 (низкий уровень). Эти респираторы уже могут «пропускать» нашего «ёжика», но вопрос лишь в количестве. FFP1 их пропустит больше. НО! Как мы помним — ёж крепится к частицам, которые эти респираторы…с легкостью могут задержать и отфильтровать, поэтому шансы не заразиться довольно высоки! Но если у вас есть выбор между FFP1 и FFP2 (так как вполне возможно что FFP3 уже стали под запретом для продажи у вас в стране), то лучше остановить свой выбор на FFP2.

Очень много вижу в продаже фильтров для респираторов под названием «PM2.5». Не путать с «P2»! Цифра в названии означает размер частицы в микронах, которую фильтр способен отфильтровать — итого 2.5 микрона. Вспоминаем, что размер ёжика — 0.1 микрон и теперь понимаем что к чему.

Отдельно хочу также остановиться на респираторах N95 — он рекомендован в клиниках США, но его фильтрующая способность — это частицы более 0.3 микрона, т.е. «ёжик» может просочиться. Я бы поставил его по фильтрующим способностям между FFP2 и FFP3 (очень хорошо, но не идеально)

И теперь наконец «вишенка на тортике» — 3-слойная хирургическая маска! Я уже столько бреда наслушался про эту маску, но хотелось бы поделиться с вами информацией, которая возможно поможет вам спасти вашу жизнь. Не стоит недооценивать этот тип маски, (особенно не имея других)!

Ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в котором хотели выяснить — как хорошо различного типа маски справятся с фильтрацией частичек размером в 0.007 микрон (вспоминаем размер нашего «ежа» — 0.1 микрон) и среди прочих решили попробовать и хирургическую маску.

И каково же было их изумление, что простая хирургическая маска задержала 80%!!! испытуемых частичек! Т.е. чисто теоретически хирургическая маска способна на 80% увеличить ваш шанс не заразиться от короновируса тк испытуемые образцы были гораздо меньше нашего «ежа»!

Поэтому если вам говорят, «та зачем тебе та маска — сказали же что оно неэффективно и носить должны лишь больные чтобы не расплевать вокруг!» — ткните им в нос пожалуйста вот этой ссылочкой с результатами замеров

https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/

Даже самый простой хлопчатый шарфик или баф согласно замерам смог остановить 28% частичек. Согласитесь — это лучше чем ничего и прямой контакт с вирусом!

У врачей есть понятие «вирусная нагрузка» (кто хочет можете найти на википедии определение) — чем меньше копий вируса попадает в организм, тем эффективнее имунная система справляется с задачей. Другими словами поцеловать зараженного человека не то же самое, что вдохнуть 1 частицу.

Поэтому не слушайте никого — защищайте себя и свою семью любыми доступными для вас типами масок. Не бойтесь выглядеть глупо в маске — мертвым выглядеть куда хуже!

Ответы на вопросы типа: а) сколько можно носить маски?; б) можно ли их использовать повторно?; в) можно ли их стирать и стерилизовать? Попробуем прояснить эти наболевшие вопросы чтобы не отвечать каждому отдельно тк вас много, а я один

а) FFP1-FFP3 респираторы рассчитаны на эффективную работу в течении 4-6 часов. Максимально допустимое время использования — 8 часов, но учтите, что после 6 часов использования эффективность стремительно падает! После использования осторожно снимаете, не прик-ясь к внешней… Стрілка, що вказує праворуч і згинається внизповерхности и утилизируете. Хирургическая маска 3-х слойная — в условиях вирусной опасности время работы до 2-х часов! После 2-х часов осторожно снимаем и утилизируем!

б) У некоторых респираторов FFP1-FFP3 есть маркировка буковкой «R» (напр. FFP3 R)- это означает, что респиратор допускается использовать повторно, НО! — это не для условий использования при вирусной угрозе! Имеется ввиду работа например с асбестом — вы вышли из зоны работы, сняли респиратор, пообедали, вернулись к работе и надели опять респиратор. Всё. При вирусной угрозе респиратор нельзя использовать повторно! Сняли и утилизировали! С хирургическими масками еще проще — они одноразовые! Сняли и утилизировали, взяли новую!

в) Многие спрашивают «почему нельзя стирать и стерилизовать такие как на картинке респираторы?». Ответ кроется в их принципе работы — электростатическом эффекте. Это не просто «сито», а сито с некого рода магнитными свойствами, которые притягивают к волокнам частицы.

Такой же эффект используется в кухонных вытяжках (кстати говоря). При увлажнении респиратора электростатический эффект постепенно теряется и эффективность падает. Поэтому СТИРАТЬ респираторы ни в коем случае нельзя!

Теперь насчет стерилизации — мы уже выяснили что при намокании свойства респиратора теряются, а во время дыхания мы увлажняем его при выдохе, поэтому тут вопрос больше не в стерилизации, а в том что ее просто нет смысла проводить тк респиратор так или иначе уже отнюдь не так эффективен!

Напоследок всем тем, кто до сих пор считает, что «маски нужно носить лишь больным» — если вам здоровому скажут зайти в палату с зараженным и предложат одеть маску — вы откажетесь так как это «неэффективно»? Или оденете? Я лично врачей без масок почему-то в клиниках не видел. А вы?

Можно ли гладить хирургическую одноразовую маску и использовать повторно: НЕТ, НЕЛЬЗЯ! Между двумя слоями нетканого материала находится ФИЛЬТРУЮЩИЙ материал, который так же как и у респираторов теряет свои свойства после увлажнения. Максимум два часа и утилизация!

Источник: twitter.com