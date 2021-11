Человеческая тупость таки вынудила меня написать о масках и нужно ли их носить здоровым или только больным?

На картинке более наглядно показано в масштабе размер относительно размера эритроцита, размер которого 7 микрон. Теперь когда мы знаем примерно размер этого ёжика-гаденыша, мы уже можем поговорить о масках, которые: а) могут его полностью отфильтровать; б) могут отфильтровать частично так как ёжик любит «кататься» в воздухе на частичках пыли, спор, каплях влаги или даже слюны человека… Начнем с самой высокой защиты — PAPR (Powered Air-Purifying Respirator). Этот девайс фильтрует входящий воздух по десяткам показателей, включая токсичные газы, вирусы и бактерии. Электрический мотор поддерживает необходимое давление и доставляет совершенно чистый воздух. Следующей в защите от короновируса идут полнолицевые маски со сменными картриджами. Полная защита лица убережет от попадания вируса на слизистую глаз, а правильно подобранный картридж убережет от вдыхания вируса через нос и рот. Далее пойдут уже маски, которые не защищают лицо полностью (глаза открыты), поэтому не стоит забывать о защите глаз очками — респираторы «полулицевые» (Half-Mask Respirator). А вот тут уже более подробно остановимся на уровнях защиты, которые подходят чтобы противостоять «ёжику» Запомните! Самый высокий уровень защиты, имеющийся для респираторов и который способен ПОЛНОСТЬЮ отфильтровать короновирус — «FFP3» тк размер нашего «ёжика» в десятки раз больше, чем способен отфильтровать FFP3 респиратор! Именно этот тип рекомендован для использования в клиниках В некоторых странах в связи с пандемией короновируса даже запретили в розничной продаже FFP3-респираторы, чтобы обеспечить ими больницы и клиники в необходимом объеме. И это действительно работающая вещь! Некоторые производители обозначают FFP3 респираторы и маски также сокращенно просто «P3» — можете быть спокойны — это тот же FFP3 c максимальным уровнем защиты! Дальше идем на понижение уровня защиты — респиратор FFP2 (средний уровень) и FFP1 (низкий уровень). Эти респираторы уже могут «пропускать» нашего «ёжика», но вопрос лишь в количестве. FFP1 их пропустит больше. НО! Как мы помним — ёж крепится к частицам, которые эти респираторы…с легкостью могут задержать и отфильтровать, поэтому шансы не заразиться довольно высоки! Но если у вас есть выбор между FFP1 и FFP2 (так как вполне возможно что FFP3 уже стали под запретом для продажи у вас в стране), то лучше остановить свой выбор на FFP2. Очень много вижу в продаже фильтров для респираторов под названием «PM2.5». Не путать с «P2»! Цифра в названии означает размер частицы в микронах, которую фильтр способен отфильтровать — итого 2.5 микрона. Вспоминаем, что размер ёжика — 0.1 микрон и теперь понимаем что к чему. Отдельно хочу также остановиться на респираторах N95 — он рекомендован в клиниках США, но его фильтрующая способность — это частицы более 0.3 микрона, т.е. «ёжик» может просочиться. Я бы поставил его по фильтрующим способностям между FFP2 и FFP3 (очень хорошо, но не идеально) И теперь наконец «вишенка на тортике» — 3-слойная хирургическая маска! Я уже столько бреда наслушался про эту маску, но хотелось бы поделиться с вами информацией, которая возможно поможет вам спасти вашу жизнь. Не стоит недооценивать этот тип маски, (особенно не имея других)!

